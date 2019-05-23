港尾國小與曾文家商生師生攜手，打造3D校園地景彩繪。（劉秀芬攝）

台南市麻豆區的港尾國小最近校園又變得更美了，港尾國小參加「2019 Eureka！fun藝術」的3D地景彩繪校園徵件活動，獲得台南市教師會經費補助，近日港尾國小師生邀曾文家商師生來協助彩繪，大手牽小手，讓學校又多了一處美麗的彩繪牆。

港尾國小美術老師陳雅汶說，這次彩繪作品的主題是「港尾星空、幸福無限」，由於Eureka希臘語有發現、驚訝之意，因此設計身兼十八般武藝的教師化身為小丑，吹出代表創意、好奇、想像、當代等象徵精神的氣球，調皮的寶寶把氣球綁在身上，竟然飛上天了。

由於3D彩繪技巧較高，曾文家商老師洪嘉南帶領廣告設計科的同學到港尾國小協助彩繪，進行跨校合作，台南應用科技大學多媒體動畫系的學生也到校拍攝紀錄片。

參與彩繪的港尾國小六年級莊健銘同學說，「能在畢業前夕，在母校留下自己參與的作品，真的很有意義。」五年級的陳品安同學也說，很感謝曾商大哥哥大姊姊的帶領，讓他又學習到更多彩繪的技巧。

港尾國小校長李啓榮表示，學校非常重視藝術與深耕美感教育，經常申請各種計畫，增加學生的感官體驗，很開心這次的彩繪徵件，可以獲得評審青睞。台南市教師會祕書長陳葦芸說，6月分將在台南市美術館發表參與此次計畫的各校3D校園彩繪作品，8月還有熱鬧的系列活動。

(中時 )