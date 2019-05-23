鴻海董事長郭台銘（前排左二）結束國民黨新竹縣黨部的座談會，親切的坐在講台前吃米粉。（莊旻靜攝）

鴻海董事長郭台銘23日首度造訪新竹縣，掀起一波旋風，晚間他到國民黨新竹縣黨部參與座談會，重申他的「和平安定經濟未來」主張，也稱民進黨只會鬥爭，要「打倒民進黨」、「把蔡換掉」，換「郭」來「主」，懇託現場參與者的支持。

郭台銘表示，他初次到國民黨新竹縣黨部，之前也有非常多人問他，「你到底想幹什麼？」他不懂政治，也不願意懂政治，但認為台灣一定要和平、不能有戰爭，也不斷在思考，「台灣年輕人的未來在哪裡？台灣的未來要走向哪裡？」

「民進黨是藉愛中華民國的殼子上市、沒有真心愛」郭台銘表示，民進就是騙選票、跟國民黨鬥，口口聲聲要遵守法律，卻「最不遵守」，他喊出要把蔡拔掉，換郭來煮。

郭台銘說他近日走訪台灣多個縣市，看到鄉親支持他、渴望的眼神，也在雲林收入最低的地方，握了一雙雙包圍海水幾十年的手，能感受到民眾對於翻轉台灣未來的渴望。

郭台銘說，他之所以出來，第一是為中華民國而戰，第二是為中華民國未來的科技而戰，他認為，新竹科學園區是台灣的驕傲，未來20年沒有新竹就沒有台灣的驕傲，他認為他在幾位有意參選人中，是最懂經濟、科技者，他期望能將台灣打造成「全世界的智慧島、科技島」。

郭台銘也說，在中美貿易戰的關鍵時刻，台灣可以扮演關鍵角色，跟美國可以有很多科技合作，跟日本也是合作夥伴，對中國大陸，「一定要在雙方對等、尊嚴的和平條件之下」，他認為「他們要重視中華民國的存在」，發展兩岸科技、服務、貿易等，「兩岸必須要合作，台灣需要中國大陸的市場」，郭台銘也認為，台商在大陸30年的奉獻，也產生重大影響。

郭台銘表示，他希望把台灣重新翻轉，把被民進黨破壞的制度，包含年金改革不公不義、對公務人員尊嚴的抹滅，他希望「大家再忍一忍」，他1月21日當選，22日救組織內閣監督政府不要亂花錢、亂買武器，把經費省下來發展科技，讓台灣的年輕人受更好的教育、過健康美滿快樂的生活。

立委呂學樟、林為洲等人也替郭台銘懇託，林為洲指出，中華民國一年預算是兩兆，而鴻海、富士康集團的產值一年6兆，中華民國公務員總人數約5、60萬人，鴻海、富士康集團集團雇用員工則約130萬人，期望郭台銘未來能為台灣創造100萬個就業機會，全力拚經濟。

(中時 )