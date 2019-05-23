由美國嘻哈歌手Kanye West 與adidas Originals共構的YEEZY系列鞋款，自2013年問世以來深受許多鞋迷喜愛，部分限量鞋款價格更是水漲船高，柯姓女子以有門道取得愛迪達「YEEZY BOOST 350 V2」、NMD等鞋款為由，向運動器材負責人楊女騙得近400萬元貨款，新北地院判決柯女應賠償340餘萬元貨款。

愛迪達的YEEZY系列因為分地區推出限量顏色、鞋款商品，吸引許多鞋迷爭相購買，一雙鞋子動輒就要上萬元，竟也成為騙徒大片的幌子。

柯姓女子在2016年10月和經營運動商品的楊女約定合作經營球鞋買賣，由楊女提供資金、柯女負責引入限量的愛迪達「YEEZY BOOST 350 V2」、NMD等鞋款及銷售，楊女則可分得銷售利潤之3成。

由於「YEEZY BOOST 350 V2」限量鞋款每雙單價超過萬元，柯女在短短一個半月內，七度以進貨為由要求楊女之付20萬、100萬、100萬、30萬、100萬、20萬、2萬元共372萬元，事後卻一雙鞋子也沒看到。

楊女提告表示，柯女收錢後沒有進到一雙限量鞋，也沒支付應得利潤，且拒絕接聽她的電話，扣除已歸還的30餘萬元後，柯女還欠她341萬1500元，向新北地院提告求償。

由於柯女並未出庭陳述，新北地院審結後判決柯女應全數賠償341萬餘元。本案可上訴。

(中時 )