楊謹華、黃健瑋劇中有情人終成眷屬。（八大）

黃健瑋、楊謹華、呂雪鳳、羅北安。（八大）

台視、八大戲劇台《我是顧家男》本週五（24日）將播出完結篇，楊謹華、黃健瑋歷經波折終於步上紅毯。楊謹華飾演的徐雙雙，終於克服千辛萬苦嫁給黃健瑋飾演的「顧家南」，說起劇中被套上婚戒那一刻，她不禁感性地說：「所以有一度，不是，是每一度都蠻感動的。」

完結篇中，飾演黃健瑋母親的呂雪鳳，因知道自己罹癌，在家族聚會的晚餐前，娓娓道來內心想說的話，一長串台詞，自己邊講邊流淚，惹哭黃健瑋與楊謹華等人。黃健瑋事後表示，自己從沒來有演過關於媽媽過世的情節，「對我來說不是難詮釋，是不好經歷，因為那像真的一樣，算是一種內心挑戰」。

前兩集劇情中，黃健瑋被劇中前女友處心設計攪亂與楊謹華的婚事，最後一集大逆轉，楊謹華再度帶著男友回家見父親檢場，兩人終於開花結果，她也忍不住哀嘆，自嘲是「二度結婚」。楊謹華說，即便角色上很強悍，但最終還是渴望有一個愛的家，並覺得，愛情等同於家庭。郭雪芙、劉以豪主演的新劇《我們不能是朋友》31日起接檔。

(中時 )