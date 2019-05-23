一場佐藤健（右）河邊療傷戲讓小松菜奈小露香肩。（天馬行空提供）

日片《馬拉松武士》講述日本史上第一場有記錄馬拉松大賽，一群武士們不顧一切奔跑，只為國家與心愛的人，引領日本跑出古裝劇新高度。

佐藤健在《馬拉松武士》飾演幕府派來的間諜，必須面對國家與自我道義間掙扎的武士一角，可謂挑戰性十足。佐藤健信心十足地表示，「過去拍了許多『武士形象』的作品，但這次所有人都是抱著『顛覆武士既定形象』的決心。」

與外國導演合作一直是佐藤健的夢想，原本抱持著絕不讓這個機會溜走的決心，開拍時卻一度難以適應導演特殊的執導方式，特別是導演採放任主義，要求演員們「不准看劇本」，佐藤健時常被搞得一個頭兩個大，於是乾脆不講話，在動作與肢體方面下工夫。

電影如實還原海拔差1千多公尺的馬拉松大賽，在深山當中實景拍攝，更考驗演員們的體力。片中有許多長距離奔跑戲的佐藤健，每天都被要求「跑到地平線的盡頭」，甚至還有一場狂奔戲，竟長達6分多鐘，堪稱翻山越嶺版古裝娛樂大作。

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(時報周刊)