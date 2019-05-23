珠仔山新埔里鎮社區道路預定地出現沖蝕溝，大量泥水循溝流進社區。（廖肇祥攝）

珠仔山新埔里鎮社區鄰近坡地正在進行大型建案，大量泥水循著道路預定地流進社區（右下）。（圖／民眾提供）

南投縣珠仔山新埔里鎮社區鄰近山坡地因建商進行大型社區開發建案，剷除大面積山林，近日南投縣因梅雨鋒面加上雷雨胞效應，降下超大豪雨，大量泥水灌進社區，讓居民相當恐懼。縣府建設處、農業處官員與地方民代今日下午前往會勘，要求包商堆緊急沙包引流，避免再度發生災情，後續再追究相關責任，賠償住戶損失。

本月20日下午1時許，氣象局發佈大雨特報，梅雨鋒面加上雷雨胞加乘，大埔里地區降下超大豪雨，時雨量將近100豪米，新埔里鎮社區住戶庭院旁的道路擋土牆擋不住滾滾泥流，灌進數間住戶地下室，住戶緊急以沙包阻攔無效，其中有5間住戶地下室被泥流入侵，裝潢、家當幾乎全毀。

由於2年前6月也曾發生類似情形，氣象局又預告近日仍可能發生極端降雨，住戶串連透過縣議員陳宜君向縣府陳情，要求相關單位代表到場會勘，昨日縣府建設處長李正偉及農業處水土保持科相關官員、地方民代到場會勘，發現埔里鎮公所道路未鋪設水泥及柏油，出現深達1公尺的沖蝕溝，而大量泥水就循溝衝過道路擋土牆後流進社區。

居民指出，建商剷除山林大範圍開發，表土不堪大雨沖刷形成泥流，建商挖的滯洪池完全沒發揮作用，狀況離譜，應當徹查開發商的雜項項使用執照、水土保持工程執照是怎麼被通過的。

李正偉表示，因汛期未過，仍有可能發生強降雨，要求包商在集水源頭先以大型沙包導引洪水進滯洪池，至於責任歸咎的部分，因治水涉及水保、山坡地管理、水利工程，會邀集各單位及建商、公所共同釐清，負起賠償責任。

(中時 )