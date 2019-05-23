2018年12月普丁視察先鋒導彈試射

俄羅斯戰略火箭軍司令卡拉卡耶夫(Sergei Karakayev)表示， 戰略火箭軍已經開始接裝先鋒(Avangard)導彈，這種被俄總統普丁稱為「不對稱回擊」且無法攔截的導彈是由彈道導彈火箭推進器加上高超音速滑翔彈頭組成，將部署在俄羅斯奧倫堡州(Orenburg oblast)。此外新型的亞爾斯(RS-24 Yars)洲際彈道導彈也將開始服役，與先鋒導彈同樣在今年底開始戰備值班。

據俄羅斯衛星通訊社報導，俄戰略火箭軍正在持續接裝和部署先鋒導彈與亞爾斯洲際彈道導彈。先鋒導彈團基地位元於奧倫堡州，按照計畫，將與亞爾斯洲際導彈同樣在2019年年底之前進入戰鬥值班。

報導指出，去年底俄羅斯軍方成功試射了一枚攜帶有高超聲速滑翔彈頭的先鋒導彈。導彈從俄羅斯奧倫堡州棟巴羅夫斯基區試驗場發射，成功命中6000公里外位於堪察加半島的柯拉靶場預定海域。證明瞭先鋒導彈系統飛行試驗計畫已全面完成，因此可以在預定期限內列裝戰略導彈部隊。

普丁曾在聯邦議會發表國情咨文時表示，如果美國在歐洲部署中短程彈道導彈，將會大大加劇國際安全形勢，對俄羅斯造成嚴重威脅，在這種情況下，莫斯科將「被迫採取相應的不對稱行動」。

普丁稱，先鋒導彈系統與美國導彈防禦系統類似，它是一種對美國導彈系統的不對稱回應戰術。

普丁在發表國情咨文時首次提及「先鋒導彈綜合體」這種新式的高超音速武器，並稱它的價值「相當於第一顆人造衛星」。

(中時電子報)