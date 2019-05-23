台南市私立陽明工商商業經營科應屆畢業生李念庭，3年來共考取了3張乙級證照、7張丙級證照，為了考照，晚上常常留校練習，連假日也到校練習，非常拚。商業經營科主任許菊云說，乙級證照必須高三或滿18歲才能報考 ，一年拚3張乙級證照很不容易。

李念庭雖然是念商業經營科，但對資訊、電腦類有興趣，加上學校也鼓勵學生跨領域學習，開辦多項專業輔導課程，讓有興趣的學生可以跨領域考取專業證照，因此李念庭有計畫的陸續報考資訊、電腦類證照，去考電腦硬體裝修時整場除了她都是男生。

李念庭一年級就考取了電腦硬體裝修與電腦軟體應用兩張丙級證照；二年級則考取了門市服務、網路架設、網頁設計、會計事務資訊類、印前製程圖文組版PC類等5張丙級證照；三年級則考取了電腦硬體裝修、電腦軟體應用及印前製程PC類3張乙級證照。

因為李念庭專業證照多，畢業後將以技優生的身分申請大學就讀，希望能上高雄科技大學或者勤益科大，學校也將替李念庭申請教育部的技職之光獎勵，獎勵她的用心學習。

許菊芸說，今年學校商業經營科共有40位畢業生，考取了24張乙級證照，165張丙級證照，每位學生至少都有兩張以上的乙級證照，表現相當優異，也展現了學校對技職教育推動的用心與成果。

(中時 )