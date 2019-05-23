仿效市長韓國瑜夜宿基層、傾聽民意，教育局長吳榕峯關心偏鄉教育，23日至中芸國中夜宿，和下課後正在操練的龍舟隊學生一齊划槳，體驗傳統龍舟的特殊樂趣。對於中芸國中積極推廣傳統競技運動，以及體恤弱勢學生、實施不追求教學進度的「英語實驗教育」給予肯定。
吳榕峯走進校園，被映入眼簾、隔海峽僅數公里的小琉球美景感到讚嘆。隨即也參觀學校的龍舟彩繪工廠，對於實木打造、造價30萬元的傳統實木龍舟感到好奇。
校長王耀庭表示，學校學生自組傳統龍舟隊，在家長支持、尋求教練協助下辛苦鍛鍊，週末還會到鄰近的汕尾漁港下水實際操練。2018年擊敗林園高中體育班，奪得國中組傳統龍舟隊冠軍，學生出於榮譽感，下課後都會集體團練，除了龍舟技巧之外，還針對背、腰等肌力作重訓，相當積極與認真。
中芸國中除了以傳統龍舟隊打響知名度之外，2016年起積極改裝學校室內體育場，作為訓練羽球隊之用。課程上，除了透過「英語實驗教育」帶動弱勢學生的英文能力，還透過建置「生活科技教室」強化教學能量，「社區多功能中心」與社區居民共享教學空間資源，「小漁夫學園」造福林園區遲緩或發展障礙兒童。
吳榕峯23日晚間預計夜宿校園，與老師、家長代表們面對面進行意見交流，24日一早將觀摩「英語實驗教育」上課情形。
(中時 )
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