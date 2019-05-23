埔里鎮生態城鎮日26日即將登場，有別於往年園遊會的形式，今年志工們將引領民眾走進巷弄，相約鄰居一起加入，將生態保育、照顧健康、復育環境、關心他人、傳承文化的美好價值發散給每個人。

「埔里生態城鎮日」由守護大埔里地區環境生態、健康照護及社會文化的社群團體共同協辦，初期以園遊會的形式辦理，讓參與者在各個學習攤位集點，換取有意思的禮物或服務，歷屆主題包括「打造清氣ㄟ埔里」、「安心城鎮 大心生活」、「94山小94光」、「新手合一 簡樸安康」，為讓環境、生活更美好的理念能夠深入常民，今年則以「山城好日 有鄰真好」主題，各個攤位分散至埔里鎮鬧區，活動以「綠色地圖 綠行動」形式擴及全鎮，12月底之前民眾只要「自備容器、袋袋相傳」便能換取店家小禮物或折扣優惠。

活動總籌林佳穎表示，在各家店面及志工支援下，今年活動分為健康、環境、安心、關懷、文化五大主題，攤位內容包括宣導在地農廢循環經濟鍊、一起零怠速、小蜜蜂劇場、太陽能發電自用、在地小農安心良食、二手家電惜福愛物等內容，也涵蓋了肌力檢測、認識中藥、長照、兒童保護、紙藝創作、茶席分享會等主題。

林佳穎強調，埔里生態城鎮日並非一日性的節慶，志工們另外設計了「山城好、綠色地圖」，只要民眾外帶自備容器、購物袋，減少塑膠垃圾量或回收，便能到聯名合作的店家集點，可換取實用的小禮物或折扣優惠，希望每個人真實的綠行動，共同成就好山好水好空氣的幸福好生活。

(中時 )