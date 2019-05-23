仁愛鄉互助村清流部落以「川中米」聞名，今年首度嘗試將部落傳統神話傳說融入稻田彩繪，種出象徵吉祥送子的巨大貓頭鷹，空拍畫面顯像相當壯觀，鼓勵遊客用不同視野欣賞部落。

互助村的清流、中原部落緊鄰北港溪畔，水源可追溯至合歡山，加上地勢平坦，是仁愛鄉內唯一能大面積栽種水稻的部落，農民栽種的台？九號米富香氣、品質口感佳，是青梅、蔬菜另一項代表作物。

部落近年來發展農村體驗遊程，冬賞梅、春採梅之外，不少外縣市民眾、學生春季時下鄉體驗種樂，今年部落首度嘗試稻田彩繪，在綠色的稻田中間種紫葉稻，從空中鳥瞰可見到巨幅的Q版貓頭鷹。

中原社區發展協會理事長張大偉利用空拍機拍下北港溪河谷及田園風光，還搭配自創的賽德克族歌曲介紹部落產業與文化，張大偉表示，部落稻田彩繪貓頭鷹主題來自傳統神話，相傳部落如有婦女懷孕，即有貓頭鷹現身，依叫聲不同可區分男、女，因此貓頭鷹是神明送子的吉兆，隨著5、6月稻作結穗漸由綠葉轉為金黃，到時又會是另一面部落美麗的風光。

(中時 )