鍾瑶看似輕鬆講完四頁台詞。（福斯傳媒集團）

修杰楷與鍾瑶在《浮士德遊戲2》情感戲少但戲外交情有如哥兒們。（福斯傳媒集團）

修杰楷、鍾瑶在福斯傳媒集團自製推理科幻偵探影集《浮士德遊戲2》首度合作，分別飾演為了破案不擇手段的刑警以及主動找上門想一起追探CODE幕後主使者的記者。問到對鍾瑶感覺，修杰楷稱讚：「她是很有機、很Organic的理科小姐！」

原來導演安排一場鍾瑶初次遇到修杰楷的戲，ㄧ見到他就劈哩啪啦解釋一連串死亡案件，這場戲滿滿4頁幾乎都是鍾瑶的台詞，修杰楷說如果這是給他的本，應該會從拿到劇本的第一天起就努力一直背，以免現場出糗。結果拍攝當天與鍾瑶對戲，看她輕輕鬆鬆地講完一長串台詞，完全準備好到現場，「覺得非常、非常地厲害，簡直就是個理科小姐」。

被問有何訣竅？鍾瑶笑說：「其實剛拿到劇本時我也覺得蠻吃力，所以花點時間想清楚整個遊戲及故事邏輯，消化後再用自己的口吻說出來，老實說我也是花了三天還找人幫我對詞才背起來。沒想到遊戲邏輯有變更修改劇本，所以又得重新來過。」

關於讀劇本這件事，鍾瑶還自爆當年剛出道時，有在一旁偷偷跟「前輩」黃尚禾學習：「我剛出道就跟一張無敵白紙一樣，對演戲不甚了解，當時跟尚禾合作，覺得他是個有很多經驗演員，於是就偷偷觀察，看他怎麼解讀劇本、如何詮釋一場戲、怎麼擺手勢，像個海綿一樣拼命吸收，某方面尚禾像是扮演一位導師的角色。」

還有一場修杰楷與鍾瑶坐在海邊的營火前聊天的戲，當下拍攝氣氛相當舒服。聊著聊著鍾瑶覺得整個人心情很舒服很放鬆，鬆到兩人閒聊到快出戲的境界，當下潛意識告訴她：「喔不行，快回來！快回來！」這場戲結束前，兩人一起看著海上煙火，鍾瑶看到修杰楷的側臉加上煙火的亮光，頓時覺得：「天啊！怎麼這麼帥！」《浮士德遊戲2》即將在6月於衛視電影台、星衛HD電影台與FOX＋三大平台同步推出。

(中時 )