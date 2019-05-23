鴻海董事長郭台銘（左二）23日造訪義民廟，藝人恬娃（左三）如影隨形。（莊旻靜攝）

背後靈先不要吧！鴻海董事長郭台銘參選勤跑地方，今(23)來新竹縣拜訪客家鄉親，他到義民廟參拜拜碼頭，有媒體意外發現，資深藝人恬娃竟然也列身其中，笑臉同框郭董。對此，宅神朱學恒嘲諷，「台銘競選生涯最大危機出現ㄌ」，還問小編怎不趕快捨身護主。

郭台銘今日走訪新竹縣，由縣長楊文科陪同到褒忠亭義民廟參拜，不料此行卻出現一位不速之客，67歲藝人恬娃也悄悄現身在郭董後方。不過不知是不是太尷尬，面對鏡頭時郭董擋住她的半邊臉，但從其他媒體捕捉到的畫面，她笑臉一起同框合影，顯然心情很好，一舉甩開用「性感裸體寫真」支持郭台銘選總統被拒的陰影。

朱學恒看到這一幕揶揄說，「糟糕，台銘競選生涯最大危機出現ㄌ。她一直看著你笑，笑的你心裡發韓。小編還不趕快捨身護主！」網友笑虧，「這個是不是背後靈的概念？」、「先不要 先不要 先不要」、「真替郭董擔心」、「嚇到我了~」、「韓國瑜出招，放了一個臥底美人」。

(中時電子報)