繼與中山工商、樹德家商電競結盟後，正修科技大學23日再與三信家商締結「電競產業伙伴策略聯盟」，打造高職端與科技大學電競聯盟場域共創多贏；校長龔瑞璋表示，全球電競產值破千億美元，世界各國爭相發展，正修大力推動，培養更優質電競人才。

龔瑞璋指出，各國無不積極發展電競產業，亞洲地區原本由韓國一枝獨秀，大陸則急起直追，去年的電競產值高達880億人民幣，約台幣4000多億元，已後來居上。

他說，電競週邊產業很多，包括直播主、導播及電程式設計等，所需人才非常多，若能從高職就開始投入，再銜接科大，一路發展起來，未來前景相當看好。

他強調，能與辦學績效良好的三信家商結盟，共推電競教育，培訓更多電競人才為國爭光，是正修科大所期待的。

三信高商校長林岑表示，很肯定龔校長的遠見，知道世界需要的人才，短時間就打造出深具規模的電競館，電競人才需從高職端就開始培養，到科大發揚光大，希望日後持續合作下去，正修以大手牽小手的方式培育三信同學。

而為因應電競產業的興起，正修科大在課程規劃，將再增加電競產業概論、電競遊戲實務等，讓學生擁有多元發展的跨領域學習。

(中時 )