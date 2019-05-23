卓榮泰：未曾接觸AIT 22:012019/05/23 中時 季志翔 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 民進黨總統初選規則未定，傳AIT曾向民進黨中央高層表達關切，而且不只找民進黨，AIT還問了很多意見領袖的看法，但民進黨主席卓榮泰23日否認，指AIT未曾到黨部談過初選，亦未曾有接觸。（季志翔攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 民進黨總統初選規則未定，傳AIT曾向民進黨中央高層表達關切，而且不只找民進黨，AIT還問了很多意見領袖的看法，但民進黨主席卓榮泰23日否認，指AIT未曾到黨部談過初選，亦未曾有接觸。 (中時 ) #民進黨 #卓榮泰 #AIT 也許您會感興趣 推薦閱讀 綠初選民主機制 賴酸不如藍 04:102019/05/19 政治要聞 恢復四書五經遭諷 網驚韓國瑜神機妙算 10:082019/05/19 政治 綠重返執政3年 5成7民眾不滿執政表現 11:442019/05/19 政治 北京如如不動 綠仇中牌打在棉花上 04:102019/05/20 焦點新聞 綠重返執政3年 57％民眾不滿意 04:102019/05/20 焦點新聞 2020是支持或反對蔡英文之戰 04:102019/05/20 時論廣場 繼四老後 綠青壯派逼宮蔡英文棄選2020 15:452019/05/20 政治 韓國瑜爆料！一堆民進黨人超想去大陸 09:302019/05/21 政治 韓國瑜發飆！轟小英最對不起這群人 09:302019/05/22 政治 沒收中執會 卓榮泰遭網起底？ 14:182019/05/23 政治 政治熱門新聞 遭黃光芹爆料設局出賣楊秋興 韓國瑜回應了 - 政治 不甩好友說...楊秋興轟韓害揹黑鍋 王淺秋曝真相 - 政治 2020民調 綠粉希望藍營總統人選是他 - 政治 蘇啟誠輕生前 謝長廷打了4通電話 - 政治 - 中時 再失言？這話網暴怒轟柯：請道歉！ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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