民進黨總統初選規則未定，傳AIT曾向民進黨中央高層表達關切，而且不只找民進黨，AIT還問了很多意見領袖的看法，但民進黨主席卓榮泰23日否認，指AIT未曾到黨部談過初選，亦未曾有接觸。

(中時 )

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