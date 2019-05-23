新化高中近年來積極擴展國際交流，每年舉辦學生日本教育旅行，拓展學生國際視野，今年教育旅行除了日本之外更增加韓國行程，也安排韓國學生到校交流。韓國吉原女子高校校長金鉦秀23日上午特別造訪新化高中，討論兩校師生交流互訪細節，並簽屬合作交流備忘錄。

新化高中校長鄭曜忠表示，學校積極推動教育部「提升青年學生全球移動力計畫」，拓展學生國際體驗學習及理解多元文化，積極打造國際化校園環境、提供學生國際交流機會。

多年來新化高中已與日本富岡西高校建立友好交流，定期互訪，去年12月25日日本富岡西高校36位學生到新化高中入班交流，體驗台灣高中生學校生活，晚上入住21位學生接待家庭，兩校學生開心交流。

今年新化高中再與韓國吉原女子高校簽訂合作交流備忘錄，並確定於今年辦理二校師生教育旅行互訪行程，首次將於10月28日到新化高中參訪，新化高中學生積極爭取擔任住宿家庭接待任務，希望能帶給到訪韓籍學生留下美好經驗。

除了辦理國際教育旅行，新化高中申請教育部「跨國視訊學習與交流」計畫，建立跨國視訊學習教室、開設跨國視訊選修課程及社團，更能擴展學生國際視野，具備與國際接軌及跨境運用的專業知能。

(中時 )