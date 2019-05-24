位於高雄市長韓國瑜辦公所在地的市府鳳山行政中心一樓喜憨兒sefun咖啡，有一群喜憨兒從事餐飲服務，憨兒們煮的義大利麵及咖啡，每天都有許多客人點用，讓這群憨兒藉由餐飲製作與服務，呈現身心障礙者的工作能力與價值。

輕度智障的阿宏到sefun咖啡工作已邁入第三年，餐點的紅醬，從切製洋蔥到爆香、炒軟，倒入切好的培根入鍋拌炒，都由阿宏一人包辦，認真的他會邊做邊說「洋蔥爆香、洋蔥變軟」提醒自己，好讓洋蔥炒出甜味更具香氣。

阿宏透過反覆的練習、修正，加上自創的口訣，漸漸練成今日的功夫，阿宏也會笑笑地說，「自己有試吃覺得很好吃！」

另一位憨兒小碧，除了外場服務與清潔外，咖啡調製是她最喜歡的工作，為了學會製做拿鐵咖啡，花了五個月不間斷學習，壓緊咖啡粉，操作咖啡機，打出綿密奶泡，再徐徐的倒出漸層，或是拉花點綴。

就服老師表示，有些憨兒看不懂字，或理解力不佳時，只要將職務再設計或運用一些小巧思、小輔具，就能完成一般人都能做到的工作。

喜憨兒sefun咖啡僱用6名憨兒庇護員工，藉由餐飲服務，讓這群憨兒展現工作能力，也讓產品更有溫度與獨特性。

(中時 )