睡前不喝酒！韓國瑜當場示範「背心經」

對於高雄市長韓國瑜是否在睡前需要喝一杯高粱酒才能入睡？韓國瑜今（23）日回應，他現在睡前，都是在念佛經，接著一字不漏背出《般若波羅蜜多心經》。但卻有網友批評，《般若波羅蜜多心經》是假佛經！

有資深媒體人日前在臉書表示，韓國瑜「現在還酒地，大家都知道，常常必須神隱，睡前也要喝一大杯高梁，才能入睡。」

針對此說，高雄市長韓國瑜23日接受媒體聯訪時表示，他上任以來，不但從沒喝醉，而且只要心裡很亂，就會靠著念佛經幫助睡眠。講到這，他當場示範，一字不漏把《心經》全背出來！

韓國瑜表示，他睡覺前心都是亂的，所以都在念佛經。他一個人是不喝酒的，他喜歡喝酒是大家圍在一起，天南地北的聊天，這是他喜歡的感覺。他現在睡前，都是在念佛經。韓國瑜接著現場一字不漏背出般若波羅蜜多心經。

不過，有網友批評《心經》是「大乘假佛經」，背《心經》是浪費生命。更批評妙法蓮華經、華嚴經、心經、金剛經、楞嚴經等，都是假佛法大乘經典。阿彌陀佛、藥師佛是大乘假佛，觀世音、地藏王是大乘假菩薩。

支持《心經》的網友表示，有些話不能亂說，說大乘經典是偽經的，要招業的。學佛目的是勸人向善保持正面積極心態，而非經分真假！現在這種新聞大概只有韓黑會關心而已。

按根據《維基百科》，佛教界有分「北傳佛教」與「南傳佛教」，北傳佛教繼承「大乘」傳統，並認為「南傳佛教」是小乘佛教。但南傳佛教則反對使用「小乘」一詞。而自西元一世紀時起，「大乘非佛說」與「大乘是佛說」即開始爭論至今。

大乘佛教則認為，能夠自利利他，圓滿成佛的教法為大乘。而只求自利，斷除自身煩惱的教法，則為小乘。聖嚴法師指出，南傳佛教忽略了北傳佛教對佛教分成大乘和小乘的正確性，也從思想層面提出了大乘佛教教義合理性。

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(中時電子報)