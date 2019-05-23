韓國女星張紫妍因不堪性招待潛規則，10年前輕生身亡，得年29歲，先前總統文在寅要相關單位賠上命運，勢必將張紫妍案辦到水落石出，怎知近日調查出爐，以「證據不足」不了了之。而張紫妍生前崔姓男友最近受訪，透露張自尊心強、對工作認真，就算跟朋友聚會，如果接到公司通知有會議，也會立刻換衣服去開會。

據《SBS funE》報導，張紫妍前男友崔男神隱10年，最近終於出面分享和張紫妍相處秘辛，他透露兩人在張紫妍去世前一個月分手，張紫妍自殺前一天曾對崔男發「最後訊息」，內容寫道：「對不起，只能對你說對不起」，崔男更指張紫妍經濟不算拮据，跟朋友見面時都會主動請客結帳，「我所知道的紫妍不是會為了生活而選擇性接待的人」。

雖不認為張紫妍會被迫陪睡，但崔男也承認張紫妍過世前確實患有失眠症狀，不只會開始服用安眠藥，精神也十分崩潰，常脫口：「好累」、「好想死」，甚至問崔男：「要在哪裡死？」崔男則安撫她說：「別這樣」，而張紫妍最後真的在生前提過的地點結束生命，令崔男大受打擊。

崔男說，張紫妍生前曾接到公司開會訊息，便立刻換衣稱要去參加會議，偶爾崔男會開車接張紫妍回家，偶而則是經紀人送她回家，崔男強調和張紫妍交往時，從沒有長時間聯繫不上的狀況，因此不相信張紫妍吸毒或提供性招待的說法，「我比誰都想知道張紫妍死亡的真相」。

崔男透露，張紫妍過世後他和張紫妍家人都十分心碎，只要看到有關張紫妍的新聞標題便無法閱讀，至於證人尹智吾，崔男和張家人先前都不知道尹智吾的存在，對她的證詞也十分懷疑，見尹智吾近來出版與張紫妍有關的書籍和周邊商品，崔男批：「是非常殘忍的事情」。

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