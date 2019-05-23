新北市萬里區日前傳出2件海漂死豬，今（23）日經非洲豬瘟中央災害應變中心證實，2件均無非洲豬瘟病毒。應變中心強調，目前共檢驗98件海漂豬，其中有7件來自大陸海漂豬隻檢出非洲豬瘟病毒，都在外島；台灣本島則未檢出陽性案例。

應變中心表示，為確實防堵非洲豬瘟疫情入侵，持續針對海漂及棄置死豬進行監控，迄今日止，已檢驗98件（離島23件、臺灣本島75件）海漂及棄置死豬檢體，離島檢體中有7件來自大陸海漂豬隻檢出非洲豬瘟病毒核酸陽性，分別為金門縣5件及連江縣2件；台灣本島則未檢出陽性案例。

應變中心說明，亞洲地區非洲豬瘟疫情日益嚴峻，為及早發現可疑案例，即時啟動防疫機制，農業委員會與海洋委員會及地方政府共同合作，由海委會加強海岸線之巡邏，若發現海漂豬隻或民眾檢舉、地方政府主動發現之棄置死豬，即通知所在地動物防疫機關進行採樣及處置，並將樣本送至農委會家畜衛生試驗所行檢測。

應變中心指出，近日媒體報載新北萬里2例死豬檢驗結果，非洲豬瘟病毒核酸檢驗皆為陰性，無非洲豬瘟病毒。

應變中心呼籲，死亡豬隻應依畜牧法等規定妥適處理，勿隨意棄置，倘經查獲，可依據廢棄物清理法、畜牧法等規定裁罰，另若檢出法定動物傳染病，可依違反動物傳染病防治條例規定查處，最高可處新臺幣100萬元，且依法撲殺之動物不予補償，請業者勿以身試法。

應變中心另籲請地方政府，應加強稽查棄置死豬之來源，並依法處罰，以遏止不法行為。

(旺報 )