北市信義警分局為宣示向街頭暴力宣戰執法決心，邀集轄區酒店、夜店、酒吧、旅館、養生館、卡拉OK、桌遊店等店家召開協調會，要求落實內部安全管理與安檢作為，提升自主安全管理能力，並杜絕性交易、賭博、毒品滲透，為消費者打造安全消費環境，共同防制犯罪。

信義分局宣導約制轄內酒店、夜店等店家，重申警方防制街頭暴力強勢執法作為，現場並由特定營業場所業者簽署宣導約制表，確實防制夜店暴力、色情、妨害安寧，此外並進行反毒宣導，同時邀請衛生局、環保局與消防局與會，宣導營業場所環境、衛生、消防政策。

另對於易發生鬥毆事件或安全管理容有改進空間的業者提出建議，增設如監錄設備、金屬探測門、X光機等設備，積極防止危險物品被帶進夜店；並請業者加強安管人員教育訓練，對於酒客滋事應第一時間主動制止並通報警方，嚴禁成為事件主角，並配合警方調查程序，拒絕縱容毒品、性交易、賭博等犯罪行為。

信義分局表示，針對容留人數超過限制、查獲槍枝、毒品、性交易等有公安疑慮的場所，除加強採取密集連續性臨檢勤務，並將一併函請相關主管機關依法裁處罰鍰、斷水斷電、勒令停業等行政處分。

此外，鑒於夜店散場尖峰時段，易有酒客滋事或於散場時段發發生治安事故，對於信義商圈松壽路、松智路、松仁路及松廉路等道路，擴大編排強力執行封鎖性路檢，針對可疑人士、車輛等實施盤查，期能有效取締不法，防範犯罪發生。

(中時 )