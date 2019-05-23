八德分局社區治安會議 全程臉書直播 20:282019/05/23 中時 賴佑維 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 桃園市八德警分局為分析轄區治安、交通狀況，發掘治安死角與民眾共謀對策，以維護社會治安，在瑞祥里集會所舉辦社區治安會議。（賴佑維翻攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 桃園市八德警分局為分析轄區治安、交通狀況，發掘治安死角與民眾共謀對策，以維護社會治安，在瑞祥里集會所舉辦社區治安會議，而且採取臉書全程直播，希望讓無法前來的民眾，也了解治安狀況，並提升民眾預防犯罪警覺。 警方表示，除了臉書直播，也用有獎徵答方式讓民眾能對宣導內容加深印象，希望每一位八德人對治安、交通或是對市政有任何問題或建議的民眾都能夠參與。八德市民發揮警民合作的力量，共同為桃園市的治安盡力，給大家一個安定詳和的生活環境。 (中時 ) #治安 #民眾 #八德 #直播 #臉書 也許您會感興趣 推薦閱讀 Ella半夜大暴走 臉書PO文嗆「老娘跟你拚了」 08:392019/05/19 娛樂 許聖梅挺韓被封殺？游淑慧訝異：會不會有誤會 11:202019/05/19 政治 恐怖颮線靠近 苗中彰防雨彈襲擊 13:062019/05/20 生活 《觀光股》雄獅聲明：留意冒名臉書粉絲頁竊個資 13:072019/05/20 財經 NASA曝預備太空人 看完簡歷網嚇歪 15:042019/05/20 生活 臉書粉絲頁被盗辦抽獎 雄獅旅遊籲勿上當 16:572019/05/20 旅遊 《半導體》鈺創3D感測奪臉書等大廠訂單，Computex秀實力 17:052019/05/20 財經 520農業政績造假？菜農補刀嗆爆小英 14:292019/05/21 生活 小英自吹自擂「做總統有經驗」 林濁水直批：愛說笑 17:252019/05/22 政治 初選談不攏 英粉怒灌爆賴清德臉書 09:472019/05/23 政治 社會熱門新聞 立委抗議大法官聽到了 軍公教年改將辯論 - 社會 - 中時 台南國一女校園墜樓身亡 警調查原因 - 社會 酒駕追撞油罐車爆炸 ２車火海被燒面目全非 - 社會 - 中時 台積電南科傳氮氣外洩 兩工人一死一命危 - 社會 - 中時 林志玲遭偷拍浴袍照 壹週刊被訴 - 社會 - 中時 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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