桃園市八德警分局為分析轄區治安、交通狀況，發掘治安死角與民眾共謀對策，以維護社會治安，在瑞祥里集會所舉辦社區治安會議，而且採取臉書全程直播，希望讓無法前來的民眾，也了解治安狀況，並提升民眾預防犯罪警覺。

警方表示，除了臉書直播，也用有獎徵答方式讓民眾能對宣導內容加深印象，希望每一位八德人對治安、交通或是對市政有任何問題或建議的民眾都能夠參與。八德市民發揮警民合作的力量，共同為桃園市的治安盡力，給大家一個安定詳和的生活環境。

(中時 )