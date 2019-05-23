大陸日前傳出有商家取消3247噸的美豬訂單，適逢中美貿易戰期間，引起熱議。對此，大陸商務部新聞發言人高峰23日指出，對於豬肉進口，除了需符檢驗檢疫外，沒有任何的限制，是否購買美國豬肉，是企業自主的市場行為。

大陸商務部23日舉行例行記者會，高峰對外發布近期大陸商務重點。高峰在回應記者提問時指出，對於豬肉的進口，除了需要符合有關檢驗檢疫的要求以外，沒有任何的限制或管理措施；企業可以根據市場的供需、價格、質量等情況，自主經營，自由貿易。

高峰引述大陸海關統計，大陸豬肉進口主要來自德國、西班牙、美國、加拿大、丹麥、巴西、荷蘭、法國等15個國家。

高峰稱，大陸自去年下半年以來，受到生豬存欄和豬肉產量下降的影響，肉類進口呈現增長趨勢，一季度豬、牛、雞、羊肉等肉類進口總量是111.2萬噸，同比增長了11.6％；預計未來大陸肉類進口將進一步增加。

高峰強調，美國是大陸豬肉進口的主要來源地之一，但是否購買美國豬肉，是企業自主的市場行為；受到近期經貿摩擦升級的影響，大陸企業對美國市場的預期不穩，必然干擾正常的經營活動。

(旺報 )