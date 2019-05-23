火腿與樂天在札幌巨蛋進行3連戰的最後一戰，火腿先發陣容再次出現變動，王柏融一樣擔任第5棒、指定打擊，不過第6棒則由大田泰示扛起，西川遙輝則沒有先發。本場比賽王柏融5打席有3次成功上壘，隊友杉谷拳士單場雙響炮之外，還是左、右打各一發，成為日職史上左右打連續開轟史上第8人，終場火腿以11比2擊潰樂天，終止4連敗。

火腿先發第一棒渡邉諒扮演稱職核彈頭，首打席就敲出深遠三壘安打，下一棒杉谷拳士成功的犧牲飛球幫助火腿先攻得1分。雖然樂天很快就在2局上半追成平手，不過3局下近藤健介獲得四壞球保送後，中田翔逮中134公里的直球敲成左外野方向的2分全壘打，將比數超前成3比1。而接下來上場打席的王柏融在前一打席選到四壞球保送，不過這次則是直接3球遭到三振。

5局下半杉谷拳士敲出左外野陽春炮將比數拉開成4比1，同時也是他的本季首轟。接下來近藤健介敲出深遠二壘安打，王柏融第3打席從辛島航手中敲出安打，送回二壘上的跑者再添1分，5局結束已5比1領先樂天。

6局上半雖然樂天追回1分，不過杉谷拳士在第6局敲出本場比賽的第2轟，擴大領先至7比2，更不得了的是杉谷第1轟是右打，而第2轟則是左打，左右開弓各一發全壘打！

不只如此，火腿全隊在第7局又展開一波攻勢，先是王柏融第4打席再度選到四壞球保送，大田泰示敲安後平沼翔太也獲保送，滿壘的情況下鶴岡慎也敲出二壘安打帶有2分打點，王柏融及大田皆跑回本壘得分；接下來上場的中島卓也在敲二壘安打攻下2分，火腿在第7局連拿4分。

終場火腿就以11比2擊潰樂天，終止球隊4連敗的窘境，王柏融本場比賽3支1、選到2次保送，目前連9場比賽上壘，打擊率為2成87。

(中時電子報)