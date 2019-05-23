蘇青演《延禧攻略》的爾晴太壞了，連家人不敢聯絡她！在《延禧攻略》中飾演「爾晴」的蘇青，原本是溫柔婉約的形象，後段卻開始走樣使壞，播出當時連她自己都擔心被人丟雞蛋，劇中還有與吳謹言互搧耳光的片段，她之前受訪時說，當時導演要她們「長痛不如短痛，快搧吧」！

《延禧攻略》在網上有200億點擊率，版權賣了90個國家，近期編劇于正還受邀前往哈佛大學演講。飾演爾晴的蘇青就透露，當初與吳謹言互搧耳光的戲拍得非常快速，「導演在旁說互相搧吧！一條過，長痛不如短痛，要快點拍完這場」，她被吳謹言打了跌坐在地時，臉上的肉都還在抖動，不過她出手的力道也不小，打完還對吳謹言說「抱歉，之後吃飯和解吧」！

劇中原本溫柔體貼的爾晴，因與魏瓔珞成了情敵，想盡辦法陷害她，可怕的行徑進讓觀眾嘆為觀止；蘇青說她自己也討厭爾晴這個角色，劇中的她太瘋狂了，現實中很多事情是她不可能做、也不敢去做！《延禧攻略》播出期間，家人也不怎麼跟她聯絡，她分析說可能是角色黑化的原因，自己出門也很擔心被扔雞蛋，都把自己包得很嚴實。

飾演皇帝的聶遠擁有後宮無數佳麗、被眾美女圍繞，他印象最深的卻是自己領子上的汗水，他說，因為拍戲時正值酷夏，一身龍袍惟獨領子最顯眼，近看的話會發現皇上的領子怎麼都濕了。劇中他與弘晝是兄弟關係，他女兒很喜歡弘晝這個角色，有次看到他在劇中打弘晝，還說「爸爸你別打他了」，讓他覺得好氣又好笑！緯來戲劇台將於24日晚間11點起播出《延禧攻略》。

(中時 )