53歲的美國電音DJ魔比（Moby）最近推出自傳《然後一切崩潰了》（Then It Fell Apart）自稱與多位女星包括娜塔莉波曼（Natalie Portman）、克莉絲汀娜蕾奇（Christina Ricci）以及女歌手拉娜德芮（Lana Del Rey）交往過。

魔比在書中自爆過去情史，提到他與娜塔莉是在1999年他於德州奧斯汀演唱會後，他回到更衣室沒想到20歲的清純娜塔莉等著他，他不敢相信自己這個住在爛屋的光頭醉漢能吸引到漂亮的電影明星，「不過她就正出現在我的更衣室與我調情。」後來娜塔莉去哈佛唸書，他也追到學校見她，兩人手牽手漫步校園、在榕樹下接吻，娜塔莉還把他帶進宿舍一起躺在床上。

消息傳出後娜塔莉立刻否認，表示她看演唱會時並非魔比說的20歲，而是高中畢業剛滿18歲，「我是他的粉絲沒錯，曾去看過一場表演，結束後他主動提議要當朋友。」娜塔莉澄清在她印象中魔比就是個比她年長許多又對自己有奇怪念頭的男人，怒批魔比消費她，「這幾乎是故意的，魔比和出版商都沒有盡到查證的義務，我覺得相當不舒服。」

聽到娜塔莉的說法後魔比還不死心，在IG上PO出與年輕娜塔莉的合照，表示娜塔莉否認交往讓他感到困惑，「我喜歡娜塔莉，我尊重她的行為，坦白說曾和我約會可能會感到後悔，但我還是不懂為何她要曲解我們的短暫戀史。」強調自己還有許多照片可佐證。事後網友鍵盤辦案，發現魔比演唱會時間、當時兩人年紀是娜塔莉的說法正確，也認為單憑合照不能證明曾經交往，更不能接受單方面把自認有的交往細節寫得繪聲繪影，無論是否事實，都是對他人的傷害。

(中時 )