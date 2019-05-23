對民進黨主席卓榮泰駁斥蔡陣營「何來沒收會議？」蔡陣營發言人阮昭雄今天反嗆卓榮泰，昨天在突然宣布會議休息之前的聲明已經非常清楚，他不會讓昨天20多名中執委的提案進入實質處理程序，形同沒收中執會的民主議決，「這不是沒收中執會，什麼是沒收中執會？」

針對卓榮泰臉書文章，阮昭雄表示，這只講出一部分場景，但有幾個事實必須還原，才能看見全貌：

一、場景一：卓主席在突然宣布會議休息之前，最後所闡述的聲明「難道3月13日是如同兒戲般通過那樣的公告嗎？以後的歷史告訴我們，3月13日兒戲，我們今天用另一場來把它毀滅掉，我不能讓這樣的事實存在發生。」這已經非常清楚表示，他不會讓昨天二十多名中執委的提案進入實質處理程序，形同沒收中執會的民主議決，這不是沒收中執會，什麼是沒收中執會？

二、場景二：中斷會議期間在貴賓室的討論，賴前院長突然出現在中央黨部，為緩和賴前院長的情緒，林錫耀前副院長及現場多位同志，基於黨內情誼與和諧的考量，為顧及團結，並緩和現場的氣氛，也只能盡量柔性處理，避免衝突。

三、場景三：賴前院長突然提出此一方案，林前副院長有明確表達反對的立場，但因為卓主席不讓中執委議決議案的態度非常明確，而中執會的會議是否繼續進行為主席所控制，蔡總統的代表無權置喙。因此，我方迫於無奈，只能表示若今日會議無法進一步處理，只能等待下次中執會的舉行。

(工商 )