第72屆坎城影展昨天晚間在沙灘上重映上映19周年的《臥虎藏龍》，找來女主角章子怡映前分享心得，導演李安也特地錄製視頻，祝賀章子怡從影20周年，李安感性說：「祝賀妳迎來職業生涯20周年，並且有幸能通過《臥虎藏龍》投身電影事業。當年在中國拍這部電影相當有難度，妳是如此之人才，具有渾然天成之才華。」

章子怡用英文回憶：「我拍這部電影時只有19歲，我們拍了6個月，沒有周末也沒有耶誕節。我還記在片場多數時間是吊著鋼絲，非常辛苦壓力很大。」章子怡是今年坎城影展「大師講堂」的開講明星，她談起從影之路，特別感恩當年張藝謀的推薦，「李安不是非選我不可，一開始他收到我試鏡照片是擺在一旁，是張藝謀打給李安導演，那通電話價值連城，我會感激ㄧ輩子。」

今年40歲的章子怡答話已學會圓融，會上主持人嗆辣問她，與范冰冰、趙薇等同輩女演員的競爭關係，她愣了一下回：「你的問題好像不太友好。每個行業都有競爭，現在年輕演員也才10幾歲，但很多人影響力也很大，能做的就是把眼前該做的事做好，其他都不在我控制範圍。」最後反問主持人「滿意嗎」，不卑不亢回覆攻擊性提問。

(中時 )