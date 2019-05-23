資深媒體人黃光芹爆料，韓國瑜出賣楊秋興，讓楊背負著「求官」罵名，儘管韓國瑜受訪時表示他跟楊依舊是好友，但楊秋興似乎不這麼認為，繼日前「詐騙共犯說」之後，今天(23日)再度出面開砲，怒轟韓國瑜「忘恩負義」，表示自己為了他揹了半年的黑鍋。

根據《中央社》報導，楊秋興在電話訪談中大吐苦水，表示他看過黃光芹臉書後，決定不忍了，道出一切。他說韓國瑜一開始拜託他當副市長，但自己長期以來都是主官，不習慣當副手，所以婉拒。

去年12月2日蓮池會館拜會韓國瑜時，拿了A4紙寫下推薦首長名單，包括建議留任的人才，楊秋興表示會談、副市長職位與建議首長名單都是韓國瑜主動邀的，事後卻變成他去私下求官，兩人一起打選戰，沒功勞也有苦勞，韓卻讓自己揹黑鍋，根本是無情無義、恩將仇報。

有媒體詢問楊秋興「是否可以全文刊登」，楊秋興回答「可以，黃光芹都寫出來了，自己已經忍很久了」，更引用「館長」陳之漢的話，批評韓國瑜從未就此事幫他說話、澄清。對此韓國瑜尚未回應，高市府新聞局長王淺秋也僅表示尊重楊秋興看法，指出韓市長從未批評楊秋興，一向是正面肯定。

(中時電子報)