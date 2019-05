迪士尼動畫改編真人電影票房向來不俗,真人版《阿拉丁》也不例外,街頭小混混與嘻哈風格的神燈精靈,從殺神基努李維手上接下光環, 22日下午才上映,就以台北188萬,全台548萬的成績,擠下《捍衛任務3》,坐上冠軍寶座。

片中阿拉丁與茉莉公主的訂情神曲「嶄新的世界」〈A Whole New World〉也因為電影而再次受到矚目,有不少迪士尼影迷表示,再次在戲院裡聽到這首歌,不但激動掉淚,還忍不住想一起大聲唱,看完電影後滿腦子都是歌曲旋律,洗腦程度與冰雪奇緣的「Let It Go」不相上下。

真人版的《阿拉丁》故事忠於動畫但也跟上了時代的改變,在角色設計上貼近年輕觀眾,其中大受好評的就是茉莉公主,主動起身反抗邪惡的巫師賈方,還有威爾史密斯飾演的神燈精靈,將饒舌元素加入《阿拉丁》的音樂中,嘻哈跨界融合,賦予經典新的風貌。電影現正上映中。

(中時 )