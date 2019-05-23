英國首相梅伊為求脫歐協議過關，孤注一擲下二次公投猛藥，但保守黨脫歐派及在野工黨仍群起反彈，保守黨下議院領袖李德森（Andrea Leadsom）不滿梅伊作法憤而請辭。飽受內憂外患的梅伊再度面臨逼宮壓力，下台倒數計時，英媒報導她最快本周五就會宣布辭職。

李德森痛批，梅伊的所作所為不會實現英國脫歐。英國廣播公司（BBC）報導，李德森去職恐帶動更多梅伊內閣官員跟進。李德森是第36位從梅伊政府出走的閣員，其中21人都是因脫歐問題求去。

英國《泰晤士報》（The Times）報導：「內閣叛變，梅伊準備下台。」報導還說，梅伊可能周五就會宣布去職，但由於繼任者須經2階段程序才能選出，在此之前梅伊仍將留在首相職位。

梅伊下台倒數計時之際，歐洲議會選舉周四（23日）起跑，英國原定3月29日脫歐不成，仍須以成員國身分參與，英國投票日就選在周四。

而選前民調顯示，英國脫歐大將、前獨立黨黨魁法拉吉（Nigel Farage）創辦的脫歐黨（Brexit Party），支持度領先群雄。一些分析師預測，脫歐黨在此次歐洲議會選舉的得票數，可能比兩大黨保守黨與工黨加起來還多。

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