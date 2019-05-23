女老闆要嫁男員工，喜事一樁，但婚前協議出現驚人的行房要求，導致最後不歡而散。原來是雙方於論及婚嫁開出條件時，男方表明想要女方的錢，女方也不甘示弱，提出驚人的需求「一週要5次」，嚇得男方到處求助，甚至萌生打退堂鼓的念頭。

兩性專家廖輝英在節目《震震有詞》分享案例，她透露有一對情侶，是女老闆和一位比她年輕的鮮肉員工的組合。男方雖為女老闆的公司員工，但也透露他在工作上有很多事務感到無法接手，但因為薪水優渥，又是老闆的男友，便硬著頭皮苦撐。

這兩人交往一陣子後，有了想「婚」的念頭，不過卻在結婚條件中意見談不攏。廖輝英指出，男方要求每個月除了薪水，公司盈餘各分一半，對方雖然答應了，卻同時要求「一個禮拜嘿咻5天，一次要滿15分鐘」的條件。

女方提出的點讓男方聽了嚇壞，苦惱許久決定向廖輝英求助，但廖輝英稱她自己也無法處理，只能無奈建議：「你去問律師好了」。而女方的行房協議也讓節目主持人謝震武聽了很傻眼，現場男嘉賓更是紛紛露出苦笑。

(中時電子報)