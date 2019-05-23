麥莉希拉在《瑞秋、傑克和小艾希莉》飾演偶像歌手。（Netflix提供）

Netflix影集《黑鏡》第五季三集預告上線，Netflix公佈三集預告和故事簡介，同時也公布了更多演員名單。

在《黑鏡》這三集中《Striking Vipers》由準美國隊長獵鷹安東尼麥基與《水行俠》黑蝠鱝的葉海雅阿巴杜馬汀二世主演，故事敘述兩個原本超麻吉的大學同學疏遠已久，在一次生日宴會上再聚首，引發了一連串改變他們生活的後遺症。除了上述兩位演員之外，還加上在《復仇者聯盟》《星際異攻隊2》中演出螳螂女的龐克萊門捷夫，和《水行俠》中飾演穆克上校林路迪演出。

另外麥莉希拉在《瑞秋、傑克和小艾希莉》猶如本尊的演出，飾演一位超夯的偶像歌手，她在電視上推銷了自己代言的AI機器人「小艾希莉」，一個瘋狂粉絲馬上購入一組，但是演變到原本看起來非常正常的機器人卻開始抓狂、髒話連連，這背後又有什麼隱藏不可告人的真相？故事敘述一位寂寞的青少年，她耽溺在偶像的光環之中，一直希望可以跟偶像保持連結，但是偶像背後卻不如想像地那麼可愛和溫柔。除了美國小天后麥莉希拉之外，還有《蜘蛛人返校日》的安格利萊絲，以及《瞎趴姊妹》的麥蒂森達文波特。

而《碎片》則是講述安德魯史考特飾演一名Uber司機，從一個充滿平和的靜心冥想App開始，當他載了一名年輕人之後卻展開了一連串瘋狂失控的綁架事件，預告最後再回到陶佛葛瑞斯靜心畫面訴說：「安靜下來，不帶任何批判！」在外面紛紛擾擾的世界中，人如何回歸最平靜的內心世界？還是就像劇中的角色一樣被科技綁架？

(中時 )