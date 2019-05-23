民進黨昨天中執會討論總統初選遭蔡陣營質疑「沒收民主」，前總統陳水扁晚間在line群組表示，兩年前民進黨代表大會，蔡英文總統兼主席與身為大會程序召集人的陳菊市長，也是「沒收全代會，沒收民主機制」，86.5％黨代表的連署赦扁提案提案，比20多位中執委所占比例還高，蔡主席不也用休息尿遁方式封殺讓它胎死腹中！

陳水扁指出，媒體報導民進黨中執會5月22日針對總統初選進行討論，對20多位挺英派中執委提出，手機納入初選民調50％，對比民調納入台北市長柯文哲等三項討論案，黨主席卓榮泰發表聲明反對後，強勢休息，讓總統蔡英文陣營非常火大。

他說，過去曾是主席卓榮泰多年栽培的助理阮昭雄議員晚間也代表蔡英文陣營發出聲明，怒嗆卓主席可以有個人意見，但主席主持會議，有責任讓中執會的討論順利進行，而不是阻止中執會的討論。卓主席的處理，等於沒收中執會，沒收民主機制。

他說，但挺英陣營有沒有想到不到兩年前的2017.9.24民進黨黨員代表大會，蔡英文總統兼主席與身為大會程序召集人的陳菊市長，是如何「沒收全代會，沒收民主機制」的嗎？86.5％黨代表的連署提案，比20多位中執委所占比例還高，蔡主席不也用休息尿遁方式封殺赦免案讓它胎死腹中！？

扁表示，蔡英文陣營發言人阮昭雄怒嗆栽培過他的卓榮泰主席，而陳菊市長也有連署的赦扁提案，被二位曾經是阿扁刻意栽培的英菊聯手作掉並沒收，阿扁怨嘆也嘸路用！

(中時 )