彰化縣消防局為緊急滅火，奮勇架起10高的雲梯，搭起水管，在高空中形成一個超級大水龍頭灑水澆滅地面失火的水龍頭工廠。（吳敏菁翻攝）

和美鎮雅安路水龍頭工廠23日晚上19時20分，發生火警，火焰如爆炸般衝天。（吳敏菁翻攝）

和美鎮雅安路水龍頭工廠23日晚上19時20分，發生火警，火焰如爆炸般衝天。（吳敏菁翻攝）

和美鎮雅安路水龍頭工廠23日晚上19時20分，發生火警，大火一發不可收拾，烈焰如爆炸般衝天，燃成一片熊熊火海，彰化縣消防局為緊急滅火，奮勇架起10高的雲梯，搭起水管，在高空中形成一個超級大水龍頭灑水澆滅地面失火的水龍頭工廠。

彰化縣消防局這次共派遣15車27人搶救，幸好是下班時間，現場沒有人員傷亡、受困

，燃燒樓地板面積約200平方公尺，目前還在搶救中，為什麼起火？還待進一步調查。

(中時 )