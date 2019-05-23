和美水龍頭工廠烈焰衝天 10樓雲梯搭起超大水龍頭灌救 21:192019/05/23 中時 吳敏菁 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 和美鎮雅安路水龍頭工廠23日晚上19時20分，發生火警，火焰如爆炸般衝天。（吳敏菁翻攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 彰化縣消防局為緊急滅火，奮勇架起10高的雲梯，搭起水管，在高空中形成一個超級大水龍頭灑水澆滅地面失火的水龍頭工廠。（吳敏菁翻攝） 和美鎮雅安路水龍頭工廠23日晚上19時20分，發生火警，火焰如爆炸般衝天。（吳敏菁翻攝） 和美鎮雅安路水龍頭工廠23日晚上19時20分，發生火警，火焰如爆炸般衝天。（吳敏菁翻攝） 和美鎮雅安路水龍頭工廠23日晚上19時20分，發生火警，大火一發不可收拾，烈焰如爆炸般衝天，燃成一片熊熊火海，彰化縣消防局為緊急滅火，奮勇架起10高的雲梯，搭起水管，在高空中形成一個超級大水龍頭灑水澆滅地面失火的水龍頭工廠。 彰化縣消防局這次共派遣15車27人搶救，幸好是下班時間，現場沒有人員傷亡、受困 ，燃燒樓地板面積約200平方公尺，目前還在搶救中，為什麼起火？還待進一步調查。 (中時 ) #水龍頭 #工廠 #彰化縣 #縣消防局 #消防局 也許您會感興趣 推薦閱讀 彰化縣愛心手鍊2.0上路一年 僅150人配戴 16:552019/05/20 生活 雨彈轟襲新北 侯友宜淡水勘災協助居民備沙包 17:302019/05/20 社會 今年第五場 彰化縣爆土雞場染禽流感 19:002019/05/20 生活 連辦12年 彰化全民科學日 45校同步登場 18:592019/05/21 生活 登山客脫臼受困 天氣不佳直升機無法吊掛待援中 20:372019/05/21 社會 即刻救援 消防猛男漁港水上救溺演練 02:532019/05/22 生活 彰化縣磺溪文學獎起航 6類作品總獎金110萬元 15:232019/05/22 生活 永慶房屋攜手北市消防局 鬥陣響應社區防災 18:352019/05/22 財經 搶救OHCA 新北消防局誓師 04:102019/05/23 地方新聞 美女議員質詢狼師 竟被爆炸式騷擾 11:382019/05/23 生活 社會熱門新聞 立委抗議大法官聽到了 軍公教年改將辯論 - 社會 台南國一女校園墜樓身亡 警調查原因 - 社會 和美水龍頭工廠烈焰衝天 10樓雲梯搭起超大水龍頭灌救 - 社會 - 中時 林志玲遭偷拍浴袍照 壹週刊被訴 - 社會 - 中時 遺囑要愛犬陪葬 西施活得好好被燒成灰 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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