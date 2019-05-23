優質宮廟文化有6大主軸。(莊曜聰攝)

台南市警察局長黃宗仁表示，警方會消滅假藉神明擾亂社會治安、作奸犯科的假宮廟。(莊曜聰攝)

白河分局轄區宮廟簽署行動公約。(莊曜聰攝)

南市16個警分局5月邀請轄區1610間宮廟簽署優質宮廟行動公約，希望能重振宮廟傳統文化，扭轉環境髒亂、鞭炮吵雜、肢體衝突等負面印象；今天白河與學甲分局分別是第10、11場分區座談會，包括北門南鯤鯓代天府、三寮灣東隆宮、學甲慈濟宮、將軍文衡殿、火山碧雲寺、崁頭山孚佑宮、崁頂福安宮、碧軒寺、店仔口福安宮、泰安宮等共181間宮廟代表參與簽署。

台南市警察局局長黃宗仁表示，市府有責任推動優質宮廟文化，包括警察局、民政局、環保局、消防局、公所等單位主動協助宮廟辦好廟會，交通不亂、環境乾淨，陣頭轎班打架由警察來處理，宮廟廟會、遶境若辦得順利，信眾越多，香火更興旺。

黃宗仁說，台南近年已有4家宮廟被警方「消滅」，但這些都是假宮廟，假藉神明擾亂社會治安、作奸犯科，警方會將其視為「八大行業」除之後快，此說法也獲得在場宮廟認同。

學甲分局長洪頂力年幼時在南鯤鯓廟埕當過小販，對傳統宗教活動有份特別的情感，洪頂力說，現在廟會時有阻塞交通、噪音、空污，或有陣頭鬥毆問題，讓傳統廟會活動變調，所以推動優質宮廟行動公約讓他特別有感；白河分局長斯儀仙說，相信各宮廟的自主、自律會讓廟宇香火更加鼎盛，也使人們更能接受傳統宮廟文化薰陶。

(中時 )