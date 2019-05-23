陸美貿易戰持續，台商回流設廠意願提高，全台工業區土地行情向上攀升，造成廠商回流成本提高，台南市政府加速開發新工業區，並盤點老舊工業區，預計將可再釋出近200公頃土地。

南市經發局指出，台南市開發工業區數量全台第一，2013年到2015年間就有「樹谷園區」、「柳營科技工業區」及「永康科技工業區」陸續開發完成，共提供231家廠商進駐，創造年產值4150億元、增加3萬3700個就業機會，目前加速新吉工業區及七股工業區開發，麻豆工業區也進行重劃。

近期完成開發的「新吉工業區」已核准119家廠商進駐，土地已近完售，其中還有第五、六區的14.6 公頃土地可供廠商設廠，七股科技工業區將在今年下半年啟動開發及招商，可提供77.5公頃設廠用地，重劃後的麻豆工業區預計在明年底也可釋出約90公頃土地，經發局也協助民間報編工業區、開發工業廠房，收集並提供產業土地資訊，促進開發。

經發局表示，未來面對廠商遭遇的投資障礙也將藉由跨局處會議解決問，重大投資案件則由市長召開投資會報或協調中央協助，目前投資中或通過審核的回流台商共8案，包括新設廠區、倉儲設備等，總投資金額達186.7億元，建廠完成上線後，預計可創造超過3000個就業機會。

(中時 )