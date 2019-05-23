中共近20年來為趕上全球戰術發展潮流，除在5代戰機、新式導彈與高超音速武器之外，海軍也籌謀新式艦艇。最近正積極發展由美軍提出完全以導彈為主的大型「武庫艦」概念，這種滿載可達500枚精準導彈的艦艇，將擁有水面與半潛兩用、高度自動化操作系統，用以彌補中共航母編隊中導彈數量不足的問題。這種新概念的武庫艦可能已在進行設計，最快在第3艘航母服役時就能公開亮相。

據《新浪軍事》軍事評論專欄指出，這種「中國版武庫艦」上可配備常見於中共海軍艦艇上的垂直導彈發射器，混合裝填巡航導彈、反艦導彈和防空導彈，總數可能高達500枚。而且除了可以半潛航行之外，採高度自動化設計，全艦操控僅需要50人左右。若編列在中共航母戰鬥群中，在055艦與空警-600的指揮下，其就可有效彌補中共航母編隊導彈搭載量和艦載機相對偏少的問題，從而讓中共海軍更能勇敢地走向全球大洋。

網上流傳可能是中共設計的半潛式武庫艦概念圖，擁有前後兩個艦島。（圖／推特@RCDefense)

報導指出，武庫艦最早的概念來自於美國海軍，雖然最初的研製計畫已夭折，但是一款類似的艦型卻誕生了，即美海軍改造的4艘SSGN-726俄亥俄級核潛艇。它們利用俄亥俄級核潛艇原有24個巨大的導彈發射管，改裝為每個發射管可搭載7枚導彈的垂直發射系統，這樣只利用其中的22個發射管，就可搭載154枚戰斧巡航導彈。

報導分析稱，中共現階段沒有類似的核潛艇改裝計畫，但是可以另闢蹊徑來設計一款不亞於俄亥俄級核潛艇的武庫艦，而且顯然已在中共海軍的規劃之中。根據已披露的報導指出，中共研發的武庫艦排水量大概為2萬噸，採用半潛水方案，以利於減少雷達反射信號，搭載導彈300~500枚，最高航速不低於29節，採用高度自動化的指揮控制系統，全艦人員不到50人。

這樣的艦艇當然不可能單獨作戰，報導說，中共海軍的目標是將之編入未來的航母戰鬥群，才能發揮巨大作用。這主要出於兩個原因，一是在目前情況下，中共海軍航母所攜的艦載機還只有美國的1/3左右，二是052D與055所攜的導彈數量也比不上美軍柏克級導彈驅艦與提康得羅加級巡洋艦。因此，若能在中共航母戰鬥群中編入一艘武庫艦，其所攜帶的導彈數量不但足以對付一支美國航母戰鬥群的所有艦載機，還可利用大量導彈消滅美國的航母戰鬥群。

分析認為，海外關於中共研發武庫艦的消息並非空穴來風，一般認為這種艦艇已處於建造發展階段。這很明顯是明知大陸航母現階段無法單獨與美國航母對抗的情況下，所採取的不對稱應對方案。未來在中共武庫艦的垂直發射器當中，可能包括防空、反艦、反潛與反航母等4種搭載模式，其中的反航母模式將包括搭載東風-21DH反艦彈道導彈。有了這種新艦艇，中共航母戰鬥群在2030年003型核動力航母服役前，就能放心大膽地闖蕩全球。

(中時電子報)