文化大學23日主辦，並由台灣舞蹈治療協會、ONEdmt相癒空間協辦「舞動中發現生命—舞蹈治療研討會」。（文化大學提供）

可以幫助憂鬱症、過動症、自閉症患者的「舞蹈治療」已成為新興學科，文化大學23日主辦，並由台灣舞蹈治療協會、ONEdmt相癒空間協辦「舞動中發現生命—舞蹈治療研討會」，文大校長徐興慶表示，文大將開設「藝術與心理」跨領域學程，其中即包括舞蹈治療，並期許文大成為台灣藝術治療發展重鎮。

這場研討會是由教育部指導，邀請全台學輔人員與教職員參加。徐興慶在致詞時表示，結合藝術和心輔的表達性藝術治療領域已是學術和實務重要發展趨勢，例如日本就至少有19所大學成立音樂治療相關的研究或教學課程；其中的舞蹈治療部分，英國醫師即將能開「跳舞」處方簽給病患，日本的舞蹈治療師更於311地震後前進災區幫助心靈受創災民。

徐興慶說，文大下學年將開設「藝術與心理」跨領域學程，除讓學生能學習舞蹈、音樂等藝術治療，更將利用文大國際化與跨領域優勢，連結東亞、紐澳等地區資源，讓文大成為台灣藝術治療的發展重鎮。

研討會並邀請台灣舞蹈治療協會理事長程芝鳳專題演講。已有13年臨床經歷的程芝鳳以鮮活個案說明舞蹈治療對個案的幫助，並傳授「映鏡」(除同理心還要有身體的同理)、「調頻」(要對上輔導對象的「頻道」)、以舞蹈動作處理負面情緒等技巧，讓參與研討人員獲益良多。

程芝鳳指出，可以藉由「鏡映」、例如透過一同跺腳等身體動作去感受孩子的憤怒或遭遇；她也曾遇到一名自閉症個案始終低頭踢球不願與她目光接觸，後來以「調頻」法先讓自己成為敘述其踢球動作的「足球播報員」，最後終於打開他的心扉。

文大諮商中心主任林玉琪解釋，舞蹈治療認為身體與心理彼此相連，身體如同接收與創造記憶的載體，可刻畫並呈現出個人所經歷的生命經驗。透過肢體舞動與交流，不僅可以幫助個人深度自我探索，也能對特殊心理狀態或心理疾病有所幫助。

研討會也邀請王薇婷、萬榮緒、尤漪薇等三位資深舞蹈治療師帶領與會者實際體驗舞蹈治療，幫助教職員們面對學生時更明白如何同理與陪伴學生，同時也能增加自我照護的能力，以及如何幫助自己舒緩情緒。

(旺報 )