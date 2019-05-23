提案內容指出，淡金路竹圍路段雙向共6車道，但前後分別銜接北市、八里五股匯流車流，以及三芝、淡水市區的來往車潮，車道供不應求。(吳亮賢翻攝)

日前的豪大雨，造成淡水竹圍至紅樹林部份路段積水，原本常態性壅塞情況更雪上加霜，車流幾乎停滯，遲遲未解的塞車問題，是在地居民沉重的負擔，就有民眾在網路發起連署，呼籲行政院正視當地車道不足的問題，短短10幾天就達到過半門檻。

發起連署的張連榮，同時也是「支持淡北道路聯盟」發起人，10日在國發會公共政策網路參與平台提案，指出「行政院應督促所屬針對台2線竹圍到紅樹林路段交通壅塞問題，提出具體對策，加速治本改善。」

提案內容指出，淡金路竹圍路段雙向共6車道，但前後分別銜接北市、八里五股匯流車流，以及三芝、淡水市區的來往車潮，車道供不應求。

此外，因竹圍路廊是防救災時唯一的緊急通道，每月通過救護需求達700次以上，加上淡水為核1廠核災疏散範圍，應有2條以上連外道路，因此行政院應整合跨部會資源提出具體對策，加速治本改善此路段交通，保障民眾「行」的權利。

張連榮表示，10幾年前政府就有研議淡金路拓寬計畫，但遭當時立院否決，淡北道路曾於2012年開工，但後因最高行政法院判決環評無效而停工，從2015年至今的二階環評，又在今年5月退回專案小組再審。

張連榮說，在5月8日的環評委員投票中，竟出現5票贊同、5票反對、3票棄權的持平情形，導致淡北道路計畫需退回再審，質疑這是政府代表的刻意操作。

截至今日，提案連署人數已達到2752人，距離5000人門檻已經過半，張連榮也呼籲民眾一起加入連署，共同督促行政院加速改善淡水地區的交通。

(中時 )