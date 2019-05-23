5月20日大陸國家主席習近平赴江西考察調研。此行第一站就來到位於贛州市的江西金力永磁科技股份有限公司，了解考察企業生產經營和贛州市稀土產業發展情況，可見稀土的重要性。在現代工業中，稀土發揮著重要作用，是世界各大國一直爭搶的寶貴資源。有記者在大陸外交部例行新聞發布會上提及稱，大陸是否考慮限制稀土出口來反制美國？發言人則回應，不要過多聯想。

據陸媒《澎湃新聞》報導，1992年，視察南方路過江西時，鄧小平也說過「中東有石油，中國有稀土」。然而，作為稀土第一生產大國和出口大國，大陸稀土市場的發展卻一度混亂。國內稀土開采產能過剩非常嚴重，非法開采者利欲熏心、私挖濫采、資源過度開發，造成嚴重的資源浪費和生態破壞。

2012年，大陸國務院新聞辦公室發布的《中國的稀土狀況與政策》白皮書顯示，大陸的稀土儲量約占世界總儲量的23％。然而大陸卻承擔了世界市場上超過90％的稀土供應，甚至一度超過97％。

「黑稀土」泛濫導致大陸稀土行業長期處於供大於求的狀態，使得有「工業黃金」之稱的稀土卻賣成了「白菜價」。而與此形成鮮明對比的是，美國、澳大利亞等極富稀土資源的國家，卻限制和停止本國稀土開採，轉而從大陸進口。

大陸稀土學會副秘書長張安文此前接受《中國經濟周刊》記者採訪時曾指出，大陸南方地區的非法開采為例：為了得到1萬噸中重稀土氧化物，會造成100平方公理的植被破壞，代價觸目驚心。張安文直言，大陸的付出與獲得是嚴重的不對等、不平衡。

張安文表示，近年來稀土產業發展有很多的進展，在資源管理上進步很大，在打擊黑色產業鏈、非法開採、亂採、亂挖、盜採等行為得到了遏制。在環保治理方面也有了長足的進展，從礦山開采企業、冶煉分離企業和綜合回收利用都能達環保標準和規定的要求。

他稱，近年來隨著澳洲、馬來西亞、緬甸、越南、美國等多個國家都有了一些生產，世界稀土供應在逐漸走向多元化的供應格局。如今，大陸對世界市場稀土原料供應份額的比例在逐漸下降。而在稀土的開采和提煉環節，大陸已經積累了相當大的優勢，大量的稀土原料可以在國內進行深加工，以更高的附加值進行出口。

此外張安文指出，由於許多國家需要將稀土半成品出口到大陸再進行精煉，在這些環節，大陸積累了相當大的優勢。他說，從整個行業看，大陸稀土行業在采選、冶煉分離技術、環保治理方面是整體領先的，可以說是處於「領跑」水平。

(中時 )