據陸媒《人民日報》指出，最近摩根士丹利亞洲區前主席、耶魯大學高級研究員斯蒂芬·羅奇發表了一篇題為《美國在中國問題上的錯誤敘事》的文章。內容指出，美國如今把所有困擾自己的東西都歸咎於大陸，而這一切都基於一系列不可靠的推論。並稱「把註意力放在替罪羊上顯然比反觀自照來得容易得多」。此外許多外媒也相繼發文表示，美陸貿易是給全球經濟造成越來越大的負擔。

美國《雅各賓》雜誌文章稱，就像上世紀80年代美國工人面臨的問題並非源於日本一樣，今天的問題也不是因為大陸。社會不平等加劇，普通民眾獲得體面生活的路徑明顯缺失以及普遍存在的疏離和不信任，都不能歸咎於大陸。向工薪家庭發起戰爭的是美國企業和精英階層。

而事實上，很多人企業都開始感受到切膚之痛了。美國《華爾街日報》網站報道指出，不斷升級的美陸貿易緊張局勢可能會危及持續了十年的美股牛市。美國鞋業經銷商及零售商協會表示，關稅將使美國消費者每年多付70億美元，對工薪階層沖擊最大。

德國《明鏡》周刊網站近日發表題為《大棒的終結》的文章指出，在對華貿易爭端中，川普沒有給美國創造新的就業崗位，而是給全球經濟造成越來越大的負擔。

此外復旦大學國際問題研究院教授沈丁立接受採訪時稱，這兩年來無論是與加拿大、墨西哥還是歐洲打交道，川普政府都達成了對美國有利的條款。這成為川普政府的政績，也成為他們與大陸打交道的底氣。

沈丁立認為，「目前美國國內最重要的分歧之一在於要不要繼續領導世界。以川普為代表的一部分人希望美國再次偉大，圖的是實惠，要的是招商引資，來過好日子，而不在乎是否繼續領導世界。另一部分人則希望，寧可過苦一點的日子也要繼續站在世界領導的位子上」。而無論是哪一方都不樂見一個強大的大陸。

(中時 )