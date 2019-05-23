前總統馬英九今天來到屏東小琉球，拜訪老友，還跑到花瓶岩等景點參觀。有位辣妹下午2點在花瓶岩遇到野生馬英九，當她在旁偷偷拍攝時，馬英九居然揮揮手叫她過去合照，她直喊：很幸運！

現有7千多名網友追蹤的辣妹張民芳，在臉書社團「爆廢公社二館」貼出她和野生馬英九的合照，引來不少網友關注。張民芳說，馬前總統很親民，邀請她過去合照時，還問她是哪裡人、在哪兒工作，然後要她加油。馬英九約待到傍晚4點半，就坐船離開，前往東港。

網友紛紛說：「運氣真好！」、「我要遇都遇不到。」、「周美青在附近嗎？」、「妳有想過青嫂的感受嗎？」不過也有人說：「握手了嗎？」、「真羨慕馬英九可以跟妳合照」、「真羨慕馬總統。」

馬英九今天是第4次去小琉球，因為前琉球鄉長蔡天裕的兒子下個月初要結婚，邀請馬英九參加，馬因當天沒有空，才選擇今天提前向蔡天裕祝賀。馬英九此行除了品嘗琉球美食「花媽」芒果剉冰，下午還到著名的景點美人洞、烏鬼洞及綠蠵龜出沒最頻繁的花瓶岩觀光。

(中時電子報)