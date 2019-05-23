《彭博新聞社》報道稱，多位分析師認為，美國對華為的打擊可能會令蘋果公司（Apple）遭受池魚之殃，在大陸面臨更大困境，iPhone銷售可能進一步放緩，其供應鏈也將受影響。

《彭博》指出，美國總統川普頒布對華為的禁令，令華爾街擔心此舉招致大陸報復，大陸是iPhone的主要組裝地，Apple約兩成收入來自大陸市場。據美媒指出，消費者有可能抵制蘋果產品，「中國可能會發起一個支持國貨的運動。」

港媒報導，高盛分析師估計，由於美國禁止華為，未來12至18個月iPhone在華銷量可能減少3％-5％。如果大陸通過禁止Apple 產品對美方報復，Apple 可能會損失近三分之一的利潤。如果大陸實施生產限制，Apple 將面臨很多可怕後果，「我們不相信該公司能夠在短時間內將大量iPhone手機轉移到大陸之外，但將Apple 生產推向中國以外的行動，可能對中國科技業生態系統和當地就業產生負面影響。」

報道又引述Lynx Equity Strategies數據指，即使大陸不直接進行報復，民族主義情緒也可能會影響Apple在大陸的銷售，並可能導致該公司無法達到第三季度業績預期。

不過，在大陸以外市場，華為的問題或許能令蘋果受益。報道指，川普的禁令意味著未來在大陸境外銷售的華為手機，將沒有Google Android作業系統，也無法使用Google Play應用商店等關鍵服務。這可能意味著一些客戶會購買iPhone。分析師 Ives指出，這些問題將減少未來幾年對華為的需求，讓Apple逐步贏得更佳市場地位。

(中時 )