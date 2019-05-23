朱庭萱（Bonnie）透露姚子羚堅強面對一切。(取自東網)

38歲香港女星姚子羚外型甜美，氣質出眾，去年3月才與身家上億男友鄭子邦分手，未料近日又被爆料疑似搭上閨蜜、混血女模蔡宛珊（Sarika）的夜店董事老公Raymond，兩人交往半年，連「完事後」的親密床照也被港媒曝光。當時姚子羚火速召開記者會說明，除了強調交往時男方已與妻子分居2年，她本人更震驚為何她與Raymond的親密照會流出，也不知道何時被拍的。

然而事隔多日，身為姚子羚好友之一的美食部落客朱庭萱（Bonnie），被問起姚子羚狀況，透露自己天天都有和對方聯絡，姚子羚心情還OK，全心投入新片拍攝，但收工後難免會不開心，但她會堅強面對。

是否會有更多床照流出？朱庭萱一口咬定：「肯定沒有！」並為好友還原拍攝過程，強調姚子羚在清醒狀態下，從未拍過一張情慾照，不清醒的狀態就是睡覺，所以肯定外流床照只有一張。

朱庭萱更直言不解為何好友床照會流出，媒體是什麼獲得的，只能知道是從不法途徑取得。

(中時電子報)