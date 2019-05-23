宏元診所復健科醫師陳日增示範「貓拱背」步驟，先保持脊椎平直狀態。（謝瓊雲攝）

陳日增醫師示範「貓拱背」姿勢中的拱背，緩和脊椎的壓迫感。（謝瓊雲攝）

復健科醫師陳日增示範「貓拱背」的下壓姿勢，藉由拱、壓活絡脊椎。（謝瓊雲攝）

彰化縣是農業大縣，不少種植苗木和花卉的農民長時間下田彎腰工作，長期下來導致下背痠痛，復健科醫師指出，想徹底改善下背痛，最好就是避免不正確姿勢，若要減緩腰椎與薦椎關節受壓迫而狹窄導致的疼痛，可以模仿貓咪拱背的姿勢，有效舒緩腰痠背痛。

彰化縣65歲張姓農民種花30多年，有輕微駝背，每到農忙時期下背就特別痠痛，從前習慣貼藥布緩解痠痛，但近幾年藥效越來越短、維持不到一天，他認為是年紀大身體機能退化本來就會腰痠背痛，日前到惠來醫療社團法人宏仁醫院的合作醫療院所宏元診所就醫，陳日增安排照攝X光，顯示張姓農民腰椎與薦椎的關節狹窄、薦椎有滑脫現象，推斷與工作姿勢長期不良有關。

陳日增說，腰痠背痛不是做家事婦女的專利，農民每天長時間彎腰栽種、整理花木，很容易罹患下背痛。下背痛俗稱腰酸背痛，好發於第四、五節腰椎與第五節薦椎，症狀表現是背部肋骨以下至臀部橫紋之間的疼痛，常見的腰痠背痛包括腰部無力也無法挺久、背痛反覆發生、搬重物便覺得閃到腰，有時甚至疼痛延伸至下肢或其它的部位，會牽引下肢酸麻痛或無力。

下背痛原因包括姿勢不良、工作環境壓力太大，搬動重物用力不當、骨質疏鬆等問題，大多數屬於良性，可藉由復健等物理治療、適當休息改善；極少數可能因發炎、腫瘤、感染所引起的病情則較為嚴重。

陳日增建議，減少或調整不良姿勢，例如搬重物時不要直接彎下腰，而是先蹲下再搬起重物，若必須彎腰工作，則每隔一段時間就要挺直腰桿、舒展四肢；他也示範如何目在家做「貓拱背」復健運動，學習像「喵星人」一樣伸懶腰：

第一步驟膝蓋彎曲成直角，脊椎平直，第二步驟拱背，第三步驟縮小腹、抬頭讓脊椎盡量呈現微笑曲線，每個步驟保持10秒靜止不動。

陳日增提醒，少數病人視症狀仍需透過藥物和熱療、電刺激、腰椎牽引、運動等治療，若持續治療復健一段時間，仍無法解除下背痛甚至雙腿麻痛，就要考慮建議病人進一步做磁振造影檢查，用影像學證據來佐證，了解神經根壓迫的程度並評估是否需要施行手術。

(中時 )