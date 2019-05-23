除了溫室效應以外，臭氧層稀薄也是國際性的環境問題，30年就發現，冷媒與發泡物質(如:保麗龍)常用的氯氟烴(CFC），是臭氧層遭到破壞的主要原因。雖然現在已經找到對環境影響較小的替代材料，但是便宜的氟氯烷，仍然在一些工業區使用中。衛星發現，華北地區仍在排放。

氯氟烴也被稱為氯氟碳化合物，具有快速揮發、無味、無易燃性、無毒性、無腐蝕性的特性，很適合作為冷氣與冰箱的冷媒，人類大量使用氯氟烴90年，才發現它會破壞臭氧層，而且效力很強。臭氧層是抵禦有害紫外線的主要防線，一但失去臭氧層，生物將暴露在有害的陽光下。甚至有的古生物學家認為，6億年前之所以出現「寒武紀生物大萌發」，就是因為大氣層終於有足夠厚的臭氧層。

1987年9月，蒙特婁議定書已決定讓氯氟烴逐年減少使用，到了1996年1月1日，氯氟烴正式被禁止生產，理論上在2010年就不應該再有排放。然而2013年起，氯氟烴的年排放量又開始增加，新增的來自亞洲東部，這將使好不容易回復的臭氧破洞再次惡化。

CFC全球測站發現，山東、河北的氯氟烴又開始增加。(圖/布里斯托大學)

不過，全球已經建立起氯氟烴的監測網路，澳洲布里斯托大學大氣化學系的麥特‧黎格比博士(Matt Rigby)說：「全球大氣氣體實驗（AGAGE）和美國國家海洋和大氣管理局全球監測司（NOAA GMD）的科學家們，已經對大氣中的氯氟烴進行了40多年的測量。」

新排放來自哪裡？到目前為止，研究人員只有跡象表明，至少有部分來源位於東亞的某些個地方。為了確定排放源，最近的測量站都設在化學工業區附近，韓國濟州島測站發現，2012年以後，從華北的CFC排放量有所增加，同時靠近台灣的日本與那國島測站，也發現了類似的信號。

布里斯托大學博士後研究員路克‧威斯特(Luke Western)說：「根據韓國和日本的數據，並套上模型顯示，2012年以後，中國東部的CFC-11排放量每年增加約7,000噸，特別是在山東和河北省或周邊地區。我們沒有發現來自日本，朝鮮半島或其他任何其他國家的排放增加的證據。」

中國大陸在全球禁令之後，已經關閉了CFC的製作。此外，大陸當局也嚴查一些非法生產設施，然而這項新研究卻表示，這幾年CFC排放又有所增加，顯然當局的查緝必須再加把勁。

(中時電子報)