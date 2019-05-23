G奶蒼井空奶水不夠餵雙胞胎兒 嘆：巨乳沒用 22:232019/05/23 中時電子報 施品瑜 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 蒼井空月初生下雙胞胎兒，大嘆奶水不夠。（圖／翻攝自蒼井空微博） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 日本前AV天后蒼井空去年閃婚DJ老公，本月初剖腹生下一對雙胞胎兒子，常在網上分享新手媽媽的心得，初為人母的喜悅藏不住，但她今（23日）就在網誌透露有擠不出奶水的困擾，讓她十分無奈。 蒼井空表示生完孩子後，媽媽和妹妹不時都會幫忙，但餵奶和換尿布的工作還是常常讓她手忙腳亂，並透露孩子已經出生三個禮拜，她原本打算以全母乳或母乳加奶粉餵寶寶，但不管怎樣按摩或直接讓寶寶吸奶，奶水量總是不足，最後只能餵兒子奶粉，讓擁有G罩杯的她，只能自嘲：「有巨乳也沒什麼用」。 (中時電子報) #蒼井空 也許您會感興趣 推薦閱讀 漫畫家秀兒子禮物 網讚爆：羨慕! 19:582019/05/19 日常 母悲痛認了是同性戀 她心疼痛哭 17:172019/05/20 日常 生日前夕遭高壓電擊命危 母淚求：只要兒子救回來 22:292019/05/20 社會 中市警察局何安站長、志工媽媽慶生與警同樂 10:532019/05/21 社會 地方媽媽出租 腦補畫面網全歪樓 12:042019/05/21 日常 80％孩子不快樂 林葉亭點出公幼銜接小學問題 13:272019/05/21 娛樂 台南漁光分校圖書室成立 藏著父親對兒子的思念 13:392019/05/21 生活 學前沒學注音免驚！入學後讀10周表現相當 14:312019/05/21 生活 兒子兵單這3字 讓高雄媽媽樂歪！ 13:182019/05/22 政治 我的媽媽欠栽培 聽地方媽媽說心事 18:462019/05/23 生活 娛樂熱門新聞 辣模坎城紅毯一個轉身…禮服下滑！2點乳暈看光 - 娛樂 男友爆張紫妍生前接公司電話 下秒換衣「去開會」 - 娛樂 獨》挺韓被封殺？許聖梅神隱多日現身「唯一的朋友也沒了」 - 娛樂 「神明代言人」沈嵘揭 李佳芬不爽韓國瑜參選內幕 - 娛樂 小蜜桃姐姐被爆老菸槍 上酒店「玩到脫光」 - 新聞 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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