日本前AV天后蒼井空去年閃婚DJ老公，本月初剖腹生下一對雙胞胎兒子，常在網上分享新手媽媽的心得，初為人母的喜悅藏不住，但她今（23日）就在網誌透露有擠不出奶水的困擾，讓她十分無奈。

蒼井空表示生完孩子後，媽媽和妹妹不時都會幫忙，但餵奶和換尿布的工作還是常常讓她手忙腳亂，並透露孩子已經出生三個禮拜，她原本打算以全母乳或母乳加奶粉餵寶寶，但不管怎樣按摩或直接讓寶寶吸奶，奶水量總是不足，最後只能餵兒子奶粉，讓擁有G罩杯的她，只能自嘲：「有巨乳也沒什麼用」。

(中時電子報)