台灣觀光局在日本富山推出「台灣30選」觀光列車，5月23日起至9月底為止將行駛於富山市區，向富山人宣傳台灣之美。(黃菁菁攝)

台日觀光峰會23日起在日本富山縣舉行，富山站推出了台灣彩繪列車，富山縣知事石井隆一、觀光局長周永暉、觀光協會會長葉菊蘭、駐日代表謝長廷等23日都出席了發車儀式。(黃菁菁攝)

台日觀光峰會23日起在日本富山縣舉行，富山站還推出了台灣彩繪列車。富山縣知事石井隆一、觀光局長周永暉、觀光協會會長葉菊蘭、駐日代表謝長廷等23日都出席了發車儀式。

石井在儀式上致詞表示，「我在14年前擔任知事時，台灣來富山的觀光客才2萬人，去年已達到13萬8千人，成長達6.8倍。華航7年前開闢富山航線，每週2班，現在增加到4班，1年利用這條航線的旅客達5萬3千人次，其中訪台日人共1萬3800人，占比也從22％提高到25.8％。為了讓富山縣民更進一步了解台灣的魅力，才與觀光局合作舉辦了這次彩繪列車的活動。」

富山車站同時舉辦台灣美景寫真展。周永暉表示，台灣有個詩人曾說記憶像鐵軌一樣長，在車站人們的交會交織新的記憶，觀光局透過最新的車輛、最現代的照片呈現，希望讓富山站進出的旅客能認識台灣的美好。

這次彩繪列車的主題是台灣30選，3節車廂外彩繪了世界遺產級的故宮博物院，以及中正紀念堂、嘉義阿里山、九份、雲林北港朝天宮、台東三仙台等名景點。將自5月23日至9月30日行駛於富山市區，車廂內則展示著2019小鎮漫遊年獲選小鎮。

觀光局每一年訂出一個宣傳主題，2018年為海灣旅遊年、2019年是小鎮漫遊年、2020山脈年等，由於今年是2019年，電車內部則裝飾了今年剛選出的台灣小鎮景點。

台日觀光峰會23日起在日本富山縣舉行，富山站推出了台灣彩繪列車，富山縣知事石井隆一、觀光局長周永暉、觀光協會會長葉菊蘭、駐日代表謝長廷等23日都出席了發車儀式。(黃菁菁攝)

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