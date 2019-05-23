楊銘威（左起）、導演林立書及鍾承翰。盧禕祺攝

3人互動逗趣。盧禕祺攝

楊銘威蓄鬍造型增添穩重感。盧禕祺攝

鍾承翰陪兒子當奶爸。

楊銘威是寵女狂魔。

楊銘威不同面向。盧禕祺攝

劇中資深律師群天心（左起）、蔣偉文﹑曾珮瑜、高山峰、王自強，個個演技精湛。

天心（右起）、鍾承翰。

鍾承翰、楊銘威合拍電視劇《已讀不回的戀人》時，巧合老婆同時間懷孕、都懷兒子，拍戲前後一起請產假，幾乎黏了一整年。他們在中天、華視新劇《最佳利益》二度合作，鍾承翰的兒子翰寶、楊銘威的兒子Sunny已1歲多，2人拍戲空檔常拿手機分享兒子的可愛影片，加上導演林立書有個快3歲的兒子Bio，3個帥氣又暖心奶爸互相炫子，大聊爸爸經。

3個奶爸共同話題是孩子，舉凡孩子幾個月大會幾點起床、喝多少奶、哪個品牌的尿布好用都能聊，林立書帶兒子到片場，鍾承翰會充當大玩偶，楊銘威也懂得抓住小男孩的心，有2個孩子的他還被笑虧是「專精生小孩」的奶爸。鍾承翰有次在片場幫兒子換完尿布，兒子開心喊「拔拔」，但他一轉身馬上「變臉」拍一場和天心的吵架戲，秒入戲讓大家覺得佩服。

3人分享夫妻相處之道，楊銘威和老婆方志友當初因戲結緣，攜手走進家庭後，彼此對演藝工作都懂得互相理解與體諒；鍾承翰的老婆是經紀人，對演藝圈環境也相當熟悉，他說夫妻之間一定要有默契，讓另一半有安全感的方式就是彼此尊重和信任，「我是模特兒出身，身邊美女成群，說她不擔心是騙人，剛開始就盡量避免合照時有親密舉動，後來她已經習慣和適應，也不會抱怨工作太晚這些問題」。

林立書說，常有劇組告訴他演員女友林辰唏和男星有吻戲、床戲，他覺得很無聊，「這有什麼好擔心，比如她和莫子儀演情侶，那個時候不愛他不對吧，如果不愛他，螢幕上看得出來，觀眾也會有感應；螢幕上愛他，我理解，如果拍完戲又繼續愛，能怎麼辦，只能祝福啊」，楊銘威心有戚戚焉，脫口冒出一句讓他們點頭如搗蒜的妙語：「所以每次都陪她戀愛，再陪她失戀，當一個陪伴的人才走得長久。」

47歲的導演林立書是3個奶爸中最特別的，他和小他18歲的演員女友林辰唏3年前未婚生子，他篤定說2人不會結婚，「我老闆（林辰唏）說，你相信結婚這事嗎，如果不相信，那為什麼我們要做我們都不相信的事」。他說兒子入籍媽媽的戶口，巧合他和女友都姓林，「就算沒有同姓也無所謂，重點是我們都愛兒子，對阿公來說也是有孫子就好」。

(中時 )